Кого первыми мобилизуют в странах ЕС: военная "разнесла" сбежавших из Украины уклонистов

Военная предупредила убежавших, что сбежавших за границу уклонившихся, что в случае войны РФ с НАТО, их первыми отправят на фронт.

Украинская военные и поэтесса Ярина Черногоз объяснила, почему украинцы и украинки должны идти в армию.

Об этом она написала в Facebook.

Также читайте Какие у Украины мобилизационные резервы и сколько мужчин могут защищать свою страну: инфографика

"Такой небольшой аргумент для всех, кто имеет обязанность, но косит всеми силами от службы в армии. Избегает своих минимум 3-4 лет службы, потому что меньше каждому из нас не приходится, приходится больше, такая жизнь и реалии. Включая женщин, которые имеют возможность, имеют здоровье, но не идут и даже не пробуют попасть в армию, прикрываясь отмазками "яжедевочка", "там нет для меня условий". Настолько косит, что популистические политики рассуждают о том, чтобы с этим считаться", – пишет Черногуз.

Военнослужащая подчеркнула, что если фронт посыплется от нехватки защитников, в дома и города заселятся россияне, подвергнут украинцев фильтрации и депортируют вглубь РФ.

По ее словам, в случае поражения Украины уклонисты будут завидовать тем, кто погиб с оружием в руках, защищая свою Родину.

"Вы даже будете задним числом хотеть погибнуть вместе с ними и будете сожалеть, что не были рядом. Потому что они погибли по крайней мере свободными людьми среди своих, среди уважения и любви. А в "русском государстве" свободы, уважения и любви нет даже у его диктатора", – отмечает военная.

Черногуз подчеркнула, что армия любой страны мира, особенно воюющая с вшестеро большим врагом – это не место, где должно быть комфортно и есть "все условия".

Уклонистам, бежавшим за границу

Черногуз уверен, что война России с НАТО – вопрос времени. И бежавшие за границу украинцы будут мобилизованы в армии европейских стран.

"Вот те, кто выехал в Европу, чтобы не мобилизовали. Если наша оборона падет..., и Россия пойдет дальше в наступление на европейские страны (а она пойдет, они же воюют с НАТО по их нарративам) — как вы думаете, кого первыми мобилизуют в странах Евросоюза ? Подсказка: отнюдь не собственных граждан. Ну попадете вы в окопы не в 30, а в 50 лет как резидент европейской страны", — подытожила Ярина Черногуз.

Ранее Черногуз предложила отправить на войну 100 тысяч украинок.

Читайте также: