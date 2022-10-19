Кого Россия пытается освободить из украинского плена наиболее активно и как проходят обмены

РФ не слишком активно пытается вернуть из плена выходцев из "ЛНР" и "ДНР".

Россия наиболее активно пытается забрать из украинского плена в основном офицеров и пилотов, направляя запросы на их возвращение.

Об этом представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов рассказал "24 каналу".

В то же время у РФ значительно меньший спрос на освобождение из плена представителей "ЛНР" и "ДНР".

Юсов также проинформировал, что после большого обмена пленными, когда Украина вернула домой 215 защитников и защитниц, эти обмены проходят чуть ли не еженедельно.

"Это группы и по 6 человек, и по 20. 17 октября было 108. Это динамика. Мы не можем говорить, что так будет постоянно и всегда, но это процесс, который запущен. Параллельно ведутся сложные переговоры сразу по нескольким эпизодам, думаю, в ближайшее время увидим еще результаты", – анонсировал представитель штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Он добавил, что регулярно проходят также обмены и возвращения тел погибших украинских военных. Так, недавно в Украину были возвращены тела 62 погибших.

Юсов обратил внимание на то, что в мировой практике происходили обмены "всех на всех". Однако речь идет о периоде уже после завершения острой фазы конфликта. Украина будет работать безотносительно.

"Мы говорим о людях, о человеческих судьбах, иногда вообще о тех, кто не должен вообще находиться в плену. Также о тех заключенных, которые в тюрьмах находились уже задолго до полномасштабного вторжения. Мы говорим, чтобы они забирали всех россиян, а мы забираем всех наших. Обязательно к этому придет. Говорить подробно об этом сейчас нельзя, но работа ведется", – проинформировал представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Заметим, что в последнее время в украинский плен попадает немало мобилизованных российских военных. Так, на Харьковщине в плен ВСУ попали двое российских бойцов, успевших повоевать всего два дня.

В то же время 17 октября в рамках обмена военнопленными Украина освободила и вернула домой 108 женщин. Они рассказали об избиении и издевательствах в российском плену.

Добавим, что предыдущий обмен пленными с РФ состоялся 21 сентября. Тогда из плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев.

"Каждое утро, каждый вечер нас били" - свидетельства освобожденных пленниц

Читайте также: