Кого россияне чаще всего похищают на оккупированных территориях Украины – отчет ООН

По данным расследователей, россияне задерживают множество мирных жителей, особенно тех, кого считают угрозой для своих военных целей.

Российские власти систематически совершают насильственные исчезновения на оккупированных территориях Украины, что является преступлением против человечности.

Об этом говорится в последнем докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию по Украине.

По данным расследователей, россияне задерживают множество мирных жителей, особенно тех, кого считают угрозой для своих военных целей. Среди похищенных чаще всего оказываются представители местных властей, госслужащие, журналисты, а также военнопленные.

Куда исчезают похищенные украинцы

Многих задержанных перемещают в места лишения свободы в оккупированных районах или депортируют в Россию. Там они становятся жертвами серьезных преступлений – пыток, сексуального насилия и жестокого обращения. Судьба значительной части пленных остается неизвестной, а их семьи вынуждены жить в "мучительном неведении".

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При этом на обращение семей российские власти отвечают стандартными отписками, избегая разглашения любой информации о пропавших. Такой подход, согласно выводам комиссии ООН, является частью координированной политики, направленной на лишение похищенных любой правовой защиты.

Угон, пытки и массовые казни

Комиссия ООН отмечает, что российские силовики систематически пытают задержанных, особенно во время допросов. Наибольшие полномочия в местах содержания у представителей ФСБ, которые лично участвуют в пытках или отдают соответствующие приказы.

Также документированы многочисленные случаи сексуального насилия, используемые как форма пыток. Чаще всего страдают мужчины, однако зафиксированы и новые случаи изнасилований пленных женщин. Кроме того, пленных содержат в бесчеловечных условиях, что еще больше усугубляет последствия такого поведения.

Еще одной угрожающей тенденцией является увеличение количества убийств украинских военнопленных. Бойцы, сдавшиеся в плен или пытавшиеся это сделать, часто расстреливаются на месте. Дезертиры из российской армии рассказали следователям, что получали приказы не брать пленных, а уничтожать их, что свидетельствует о целенаправленной политике уничтожения украинских защитников.

Комиссия отмечает, что все зафиксированные преступления должны получить как судебную, так и внесудебную оценку. Привлечение к ответственности виновных в похищении, пытках и убийствах является важным шагом не только для установления справедливости, но и для будущего мирного урегулирования.