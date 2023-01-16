Кого убила российская ракета в Днепре: информация о погибших, фото и видео

В Днепре в результате попадания российской ракеты в девятиэтажный дом погибли по меньшей мере 36 человек, среди которых 2 ребенка, ранения получили 75 человек, из них 15 детей. Судьба десятков людей остается неизвестной.

В ночь на 16 января спасатели достали из-под завалов многоэтажки еще нескольких погибших, поисковая операция продолжается. Завалы разбирают как спасатели, так и обычные горожане, которые взялись помогать. Без жилья – сотни людей, ведь 72 квартиры полностью разрушены, поврежденных – втрое больше. В мэрии уже установили: в доме на момент трагедии было более тысячи жителей.

ТСН.ua собрал первые сведения о жертвах ракетного удара и именах погибших, которые сейчас известны.

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В результате российского ракетного удара погибла 15-летняя Мария Лебедь. Девочка была дома одна, когда раздался взрыв. О трагедии сообщили в соцсетях сестра погибшей и знакомые семьи.

"Моей 15-летней, суперумной, суперталантливой, невероятно веселой сестры больше нет. Ракета попала в дом", - написала сестра погибшей.

Мария училась в девятом классе, занималась бальными танцами, музыкой, увлекалась изучением английского языка и домашним цветоводством.

Мария Лебедь/Фото: alilisa.swan

Мария Лебедь/Фото: alilisa.swan

Среди погибших – тренер по боксу Михаил Кореновский, сообщает Федерация бокса Украины. Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области.

facebook.com/BoxingFederationOfUkraine

Во время ракетной атаки погибли две женщины – Ирина Саламатенко и Ольга Усова. Они были стоматологами и волонтерами — оказывали бесплатную стоматологическую помощь военным, в частности, ездили на Донбасс лечить украинских бойцов.

Ольга со своим мужем воспитывали 8-летнего сына, а ее подруга Ирина — 6-летнюю дочь и 14-летнего сына, пишет dp.informator.ua.

С началом полномасштабного вторжения РФ обе женщины уехали из Днепра с детьми, но впоследствии решили вернуться.

14 января Ольга и Ирина шли на тренировку. Недалеко от дома, куда попала ракета, находился спортзал. Они хотели взять с собой детей, но не стали этого делать, потому что звучала воздушная тревога. Ракета взорвалась за спинами Ольги и Ирины. Обломок попал Ольге в сердце, а Ирина позже умерла в больнице.

Фото/Facebook: Artem Pohil

Фото/Facebook: Artem Pohil

Погибли супруги Ирина и Максим, которые вместе с двумя детьми полгода назад сбежали из Никополя, спасаясь от российских обстрелов.

В момент взрыва 9-летний Тимур и 14-летняя Каролина ждали родителей возле дома на улице. В настоящее время дети находятся в больнице.

Ирина и Максим погибли в Днепре/Фото: irina_tolpegina_pm

Протестантский пастор из Днепра Сергей Павловский сообщил в Facebook о гибели под завалами 73-летней женщины, прихожанки его церкви.

"В этом доме жила семья: муж, Роман, беременная жена Елена, 2 детей и мама, члены нашей церкви. Все кроме мамы (73 года) были в церкви на службе, а мама теперь на небесах", — пишет он.

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