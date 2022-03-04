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"Кока-кола, иди нах*й!": супермаркеты в Украине отказываются от сотрудничества с брендом (фото)

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"Кока-кола, иди нах*й!": супермаркеты в Украине отказываются от сотрудничества с брендом (фото)

В Сети украинцы призывают не покупать продукцию компании и осуждают ее.

Популярные украинские супермаркеты отказываются от сотрудничества с известным брендом Coca-Cola, продолжающим работу в России.

Соответствующие заявления появились 4 марта. Украинцы поддержали решение магазинов в Сети.

"Кока-кола, иди нах*й!", "Кока-кола вслед за русским военным кораблем идет нах*й", "Нашо нам кока-кола, якщо в нас є Живчик", "В споре кока-кола или пепси наконец-то поставлена точка", — пишут украинцы в Twitter.

Кроме того, люди призывают не покупать и не продавать не только напиток Coca-Cola, но и другие продукты, которые производит компания.

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Отметим, что о продолжении работы в России Coca-Cola 3 марта сообщила российскому средству массовой пропаганды ТАСС.

"Все операционные, производственные и логистические мощности Coca-Cola в России работают. Мы несем полную ответственность перед партнерами, обществом и тысячами наших сотрудников в России. Наш безусловный приоритет – безопасность наших сотрудников", — подчеркнули в компании.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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