"Кока-кола, иди нах*й!": супермаркеты в Украине отказываются от сотрудничества с брендом (фото)

"Кока-кола, иди нах*й!": супермаркеты в Украине отказываются от сотрудничества с брендом (фото)

В Сети украинцы призывают не покупать продукцию компании и осуждают ее.

Популярные украинские супермаркеты отказываются от сотрудничества с известным брендом Coca-Cola, продолжающим работу в России.

Соответствующие заявления появились 4 марта. Украинцы поддержали решение магазинов в Сети.

"Кока-кола, иди нах*й!", "Кока-кола вслед за русским военным кораблем идет нах*й", "Нашо нам кока-кола, якщо в нас є Живчик", "В споре кока-кола или пепси наконец-то поставлена точка", — пишут украинцы в Twitter.

Кроме того, люди призывают не покупать и не продавать не только напиток Coca-Cola, но и другие продукты, которые производит компания.

Отметим, что о продолжении работы в России Coca-Cola 3 марта сообщила российскому средству массовой пропаганды ТАСС.

"Все операционные, производственные и логистические мощности Coca-Cola в России работают. Мы несем полную ответственность перед партнерами, обществом и тысячами наших сотрудников в России. Наш безусловный приоритет – безопасность наших сотрудников", — подчеркнули в компании.