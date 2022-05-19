"Кокаиновые интеллектуалы": в ОП отреагировали на обращение Лаврова к ВОЗ по поводу войны в Украине

"Кокаиновые интеллектуалы": в ОП отреагировали на обращение Лаврова к ВОЗ по поводу войны в Украине

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал обращение МИД России к ВОЗ.

Министерство иностранных дел России обратилось ко Всемирной организации здравоохранения с просьбой повлиять на Киев, чтобы Украина не сопротивлялась "специальной военной операции".

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"От авторов "взять Киев за три дня". "Кокаиновые интеллектуалы" из российского министерства вполне серьезно предлагают международной организации передать нам ультиматум: украинцы, к вам домой пришли насильники и убийцы, поэтому вы тихонько станьте к стенкам и ждите, пока они ограбят, побьют, изнасилуют. А потом займут часть вашего дома и будут там безунитазно бухать", — отметил Подоляк.

Такие заявления он назвал "российским абсурдом и "дипломатической деменцией". По словам Подоляка, уже вскоре, в результате международной изоляции, Москва будет иметь контакт только с Беларусью, Эритреей и гуманитарными организациями".



"Впрочем, единственное, чем в ВОЗ могут помочь Кремлю, — это организовать должное коллективное психиатрическое обследование. И предложить программы адаптивной терапии. Безусловно, Киев может только приветствовать подобные лечебные мероприятия", — подытожил советник руководителя ОП.

Ранее Михаил Подоляк ответил по требованию РФ по снятию морской блокады.

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