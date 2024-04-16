Колаборантка из Харьковщины загремела за решетку – какой приговор

Женщина возглавляла так называемую "Роспочту" в Харьковской области во время оккупации.

По материалам СБУ 11 лет тюрьмы получила экс-глава оккупационной "Роспочты" в городе Изюм, работавшая на агрессора в период оккупации части Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

После "назначения" она сразу же приступила к формированию нового "штата" псевдоучреждения, к которому привлекала своих единомышленников.

"Потом коллаборантка провела так называемое учредительное собрание, во время которого призвала своих подчиненных поддержать агрессора в войне против Украины и обеспечить бесперебойную почтовую связь с РФ. За такое сотрудничество она обещала российские "зарплаты" и лояльное отношение со стороны оккупантов", — говорится в сообщении.

Также злоумышленница организовала конфискацию всего имущества местного отделения "Укрпочты" и его передачу "на баланс" оккупационной администрации России.

По данным следствия, именно по ее указанию осуществляли принудительную раздачу местным жителям пропагандистских изданий РФ, в том числе российской газеты "Красная звезда".

После освобождения Изюма коллаборантка пыталась скрываться на территории района, меняя адреса проживания.

Сотрудники Службы безопасности задержали предательницу в феврале 2023 года.

По материалам СБУ суд признал ее виновной по чч. 4, 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 15 лет.

Напомним, в СБУ раскрыли подробности покушения на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Читайте также ведущие новости дня: