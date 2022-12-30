Колаборантка из Херсона, которую объявили в розыск, сама пришла "с повинной" в полицию

После захвата украинского города коллаборантка поддержала захватчиков и вступила в ряды оккупационной администрации РФ.

Экс-глава отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии Херсона, которую Служба безопасности и Госбюро расследований объявили в розыск за коллаборационизм, сама пришла "с повинной" в полицию. Предательница присоединилась к захватчикам сразу после оккупации Херсона.

Об этом сообщили в СБУ

Оккупанты назначили ее главой "отдела кадров" в так называемой исправительной колонии, созданной россиянами. После того, как предательница заняла указанную должность, она принялась агитировать херсонцев поддерживать страну-агрессора. Также она призвала местных жителей присоединиться к рядам карательного учреждения захватчиков. За это коллаборантка обещала горожанам "кресла" в оккупационном органе и лояльность оккупантов.

"Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия коллаборантки, сообщили ей о подозрении и объявили в розыск. После освобождения Херсона фигурантка, осознавая неизбежность наказания, добровольно явилась в суд, где ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", – добавили в СБУ.

Расследование в отношении изменницы продолжается в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ задержала предателя, помогавшего российским оккупантам похищать участников АТО во время оккупации части Киевщины. Им оказался житель поселка Глебовка.

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