Колаборантка Поклонская в Крыму раскритиковала рашистский символ Z и заговорила о горе и трагедии

Колаборантка Поклонская в Крыму раскритиковала рашистский символ Z и заговорила о горе и трагедии

Известную крымскую коллаборантку Наталью Поклонскую власти оккупированного Россией Крыма планируют лишить всех званий и наград за ее высказывание. Недавно она в интервью отметила, что буква Z, которую российские оккупанты пишут на своей военной технике, символизирует трагедию и горе для России и Украины.

Об этом пишет пропагандистское издание "РИА новости".

Лишить замглавы "Россотрудничества" Поклонскую всех званий и наград предложил депутат от партии ЛДПР Сергей Дремов. Аргументировал это он тем, что Поклонская раскритиковала символ "Z" и призвала к "добру, сочувствию и возможности мыслить самостоятельно".

Он подчеркнул, что Поклонской нужно извиниться, а если такое "еще раз повторится, ее необходимо лишить всех званий и наград".

В свою очередь так называемый "спикер госдумы" оккупированного Крыма Владимир Константинов назвал букву Z священной.

“Для нашей команды буква Z – это священная буква, я не хочу ни с кем вступать в полемику. Спецоперация поддержана, мы понимаем, для чего она делается. Этот путь нужно пройти, без этого демилитаризацию и денацификацию никак не сделать”, — добавил Константинов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский встретился 20 апреля в Киеве с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

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