Коллаборантка с любовником-оккупантом похитили и вывезли в РФ 15-летнюю девушку: история спасения ребенка

Коллаборантка оказалась в Мордовии, где оформила опекунство над похищенным ребенком и получала за это деньги.

Во время оккупации правобережной Херсонской области местная коллаборантка вместе со своим любовником-оккупантом похитили 15-летнюю девочку и вывезли ее в Россию.

Полгода родные ничего не знали о судьбе девушки, но мать поехала в РФ и вернула дочь. Историю семьи публикуют "Факты".

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Жительница одного из сел деоккупированной части Херсонской области Светлана Попова рассказала, как местная жительница во время оккупации зомбировала ее дочь.

"Осенью прошлого года взрослая женщина Женя, которая жила у нас в селе, задурачила голову моему ребенку, 15-летней Алине, российской пропагандой, мошенническим образом подговорила бежать из дома. После общения с ней дочь говорила мне: "Мама, должны все вместе ехать отсюда, потому что придут украинские солдаты и будут нас убивать". Вот такое Женя вбивала в голову моему ребенку", – рассказывает Попова.

Полгода семья ничего не знала о местонахождении Алины. Как оказалось, односельчанка сбежала в РФ и прихватила девочку. Их вывезли из села российские оккупанты.

По словам Светланы, коллаборантка Женя имела отношения с российским солдатом, который помог ей убежать. Далее коллаборантка оказалась в Мордовии, где оформила опекунство над похищенным ребенком. Россиянам она утверждала, что Алина – сирота, а ее родители погибли.

После оформления временного попечительства над Алиной, Женя начала обращаться с ней грубо, кричать и даже бить. Они стали ссориться. Женя, вероятно, считала, что денег, которые она получает на Алину маловато, поэтому заставила мою дочь работать выходными в кафе – мыть посуду, убирать", – говорит мать ребенка.

Попова, с помощью волонтеров, добралась до Польши, а затем отправилась в РФ. В конце концов ребенка удалось вернуть домой. К счастью, Алине россияне еще не успели сделать паспорт РФ. Иначе забрать девочку было бы труднее.

Оккупанты обманывают головы украинским подросткам

Экс-уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба рассказал, что это далеко не первая история, когда коллаборанты или оккупанты дурачат головы украинским подросткам на захваченных территориях и убеждают их бежать в РФ.

"Расскажу историю о другой девочке из Херсонской области, которая, как и Алина, сбежала из дома, потому что ее убедили, что придут не украинские солдаты, а американские и европейские преступники, которые будут насиловать девушек и женщин. Девочка сбежала не сама, а из местной взрослой женщиной, которая подговорила ее это сделать. Россияне поместили ребенка в приют в оккупированном Крыму. Желание забрать его изъявила многодетная (10 детей) семья, приехавшая из Уссурийска (это на Дальнем Востоке). Девочка, встретившись с этим мужчиной и женщиной, набралась смелости отказаться ехать с ними. Но восемь других украинских детей подчинились и эта семья забрала их с собой в Уссурийск", – говорит Николай Кулеба.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что количество незаконно вывезенных с оккупированных территорий Украины в Россию детей может быть значительно больше официально известных 19 тысяч.

Правозащитники обнаружили 43 спецучреждения, в которых Кремль содержит похищенных в Украине детей.

Известно о пяти сценариях, которые оккупанты используют для похищения украинских детей на территорию РФ.

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