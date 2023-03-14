Колаборанты бегут из Херсонской области в Крым, но их возвращают назад — Соболевский

Российские агрессоры не выпускают предателей Украины из Херсона в Крым, или ловят, когда те пытаются сбежать и возвращают обратно.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает Укринформ.

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"Колаборанты средней руки пытаются уехать из области, их не пускают в Крым, возвращают", — отметил он.

Вместе с тем, так называемые "выборы", запланированные агрессорами на оккупированных территориях Херсонщины, не состоятся, поскольку воины ВСУ освободят все территории до проведения этого "театра абсурда". Соболевский отметил, что коллаборанты чувствуют это и пытаются скрыться от правосудия.

Кроме того, Соболевский призвал жителей Херсона пытаться избегать контактов с коллаборантами и не принимать участия в фейковых мероприятиях.

"Впрочем, самое главное – сохранить жизнь и здоровье, и если люди действуют по принуждению, как это было и во время "референдума", то никаких юридических последствий для них нет", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что так называемая "долевая мобилизация" российских властей в оккупированном Крыму начала увеличивать темпы, что вызывает беспокойство среди населения полуострова.

Кроме того, мы ранее информировали, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали пособника российских оккупантов, который после освобождения Херсона пытался бежать в оккупированное Приднестровье.

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