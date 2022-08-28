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"Колаборанты хотят сотрудничать с Украиной": мэр Мелитополя рассказал о смерти еще одного предателя

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"Колаборанты хотят сотрудничать с Украиной": мэр Мелитополя рассказал о смерти еще одного предателя

Фото: Associated Press

Во временно оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области нашли мертвым еще одного предателя.

Там нашли повешенным псевдоначальника "полиции" Михайловки Андрея Рыжко.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Уничтожен один из близких людей Балицкого — гауляйтер Михайловского района Иван Сушко, который возглавлял штаб по подготовке к псевдореферендуму. Также нашли повешенным псевдоначальника полиции Михайловки Андрея Рыжко", — сообщил Федоров.

Также в ночь на 28 августа в поселке Мирное в 10 км от Мелитополя взорвана автобаза со скоплением вражеской техники, которая находится у дома гауляйтера поселка Юрия Радькова. Дом коллаборанта поврежден. Из-за страха мелитопольские коллаборанты уже хотят сотрудничать с украинскими спецслужбами.

Напомним, "хлопок" срывает все планы оккупантов на проведение своих псевдореферемдумов на оккупированной территории.

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