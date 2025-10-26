«Колапс к январю»: эксперт о планах врага по ударам по энергосистеме Украины

Обстрел энергетики / © Associated Press

Реклама

Российские удары по энергетическим объектам преследуют цель полностью разрушить украинскую энергосистему до января, а впоследствии запустить информационно-психологическую операцию против власти, обвиняя ее в продаже электроэнергии и газа за границу.

Об этом в прямом эфире телеканала Эспрессо рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«Мне сегодня вполне понятна цель российских атак по энергетическим объектам Украины. У них две главные цели», — отметил он.

Реклама

По словам эксперта, первая цель — уничтожить ключевые подстанции «Укрэнерго», обеспечивающие связь между правым и левым берегом Днепра.

«На левом берегу у нас меньше мощности, поскольку Запорожская АЭС и ТЭС находятся в оккупации, а промышленных объектов больше. Все же 9 блоков других АЭС у нас находятся на правобережье», — объяснил Омельченко.

Он добавил, что россияне хотят разорвать единую энергетическую систему Украины.

«Поэтому они хотят атаками на подстанции „Укрэнерго“ разрушить единство нашей энергетической системы и разделить ее на две части. Одна часть будет профицитной — западная, а другая — дефицитной», — подчеркнул эксперт.

Реклама

Вторая цель, по словам Омельченко, — уничтожить главные источники тепловой энергии.

«Во-вторых, россияне хотят заморозить украинцев зимой. Именно поэтому мы видим систематические атаки на главный энергоноситель тепловой энергии — газ», — заявил он.

Эксперт уточнил, что только в октябре Россия уже осуществила семь атак на объекты газодобычи и теплоэлектроцентрали, в том числе киевские ТЭЦ.

«То есть я думаю, что идея состоит в том, чтобы привести к энергетическому коллапсу в Украине где-то в начале января. Затем в середине января рашисты запустят ИПСО о том, что якобы украинские власти продают на экспорт электроэнергию и газ, а украинцы замерзают», — резюмировал Омельченко.

Реклама

Ранее сообщалось, что министерша энергетики Светлана Гринчук отрицает, что объекты энергетики Украины не были достаточно защищены от российских ударов, из-за чего в стране снова отключение света.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной целью президента России Владимира Путина — вызвать гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой.