Колбаса – более 850 грн: в Мариуполе оккупанты установили заоблачные цены на продукты питания

На одном из так называемых продовольственных ярмарок в Мариуполе за килограмм колбасы нужно отдать более 850 грн. Такие цены неподъемны для жителей города, где из-за оккупантов сложилась критическая гуманитарная ситуация.

Об этом сообщает мэрия Мариуполя.

"Самый низкий ценник составлял 463 грн. Дальше стоимость доходила до более 850 грн. Так "русский мир" заботится об "уволенных" мариупольцах. Не давая им ни нормальной питьевой воды, ни гуманитарной помощи, ни выплачивая зарплат. А теперь вдобавок ставят неподъемные цены на продукты. Цинизм высшего сорта", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, украинцев, принудительно вывезенных в российский Псков, возвращают в Мариуполь. Большинство из этих людей не имеют уцелевшего жилья в городе и вынуждены будут жить на улице или в квартирах других мариупольцев в эвакуации.

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