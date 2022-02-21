Колбаса третьего сорта и вода: в Сети показали, чем кормят в РФ принудительно увезенных жителей ОРДЛО

Колбаса третьего сорта и вода: в Сети показали, чем кормят в РФ принудительно увезенных жителей ОРДЛО

Украинцы в комментариях отмечают, что они такими продуктами даже "животных не рискнули бы кормить":

В России принудительно вывезенных жителей ОРДЛО кормят "колбасным изделием третьего сорта" и водой.

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Об этом сообщается в телеграмм-каналах.

Блогер "Ф*шик Донецкий" показал фото того, чем в России кормят жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Оказалось, что это "колбасное изделие третьего сорта из мяса птицы" и вода.

Фото: телеграмм-каналы

Украинцы в комментариях отмечают, что они такими продуктами даже "животных не рискнули бы кормить":

"Эта колбаса им стоила всего имущества, которое они оставили дома".

"Я такой колбасы собаке не беру, потому что это — издевательство".

"Жили, как нормальные люди, а теперь – нищета".

"Видел видео, что у России купили колбасу второго сорта, решили пожарить, а она расплавилась, как резина".

"Все преимущества "русского мира".

Фото: телеграмм-каналы

Напомним, на Донбассе главари боевиков организовали принудительный вывоз людей из временно оккупированных территорий, назвав это "эвакуацией". На самом деле, по информации украинской стороны, автобусы, курсировавшие для вывоза граждан в РФ, были полупустыми, их пустили для создания картинки в СМИ.

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