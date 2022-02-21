Колбаса третьего сорта и вода: в Сети показали, чем кормят в РФ принудительно увезенных жителей ОРДЛО

Украинцы в комментариях отмечают, что они такими продуктами даже "животных не рискнули бы кормить":
В России принудительно вывезенных жителей ОРДЛО кормят "колбасным изделием третьего сорта" и водой.
Об этом сообщается в телеграмм-каналах.
Блогер "Ф*шик Донецкий" показал фото того, чем в России кормят жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Оказалось, что это "колбасное изделие третьего сорта из мяса птицы" и вода.
Украинцы в комментариях отмечают, что они такими продуктами даже "животных не рискнули бы кормить":
- "Эта колбаса им стоила всего имущества, которое они оставили дома".
- "Я такой колбасы собаке не беру, потому что это — издевательство".
- "Жили, как нормальные люди, а теперь – нищета".
- "Видел видео, что у России купили колбасу второго сорта, решили пожарить, а она расплавилась, как резина".
- "Все преимущества "русского мира".
Напомним, на Донбассе главари боевиков организовали принудительный вывоз людей из временно оккупированных территорий, назвав это "эвакуацией". На самом деле, по информации украинской стороны, автобусы, курсировавшие для вывоза граждан в РФ, были полупустыми, их пустили для создания картинки в СМИ.
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