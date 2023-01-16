"Колебания из-за страха перед ядерной войной": почему Шольц не передает Украине танки Leopard

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался предоставить Украине танки Leopard 2, заявив, что это условие сохранится в 2023 году. Такая позиция немецкого политика может быть связана со страхом того, что Россия все же отважится применить ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом в интервью Центру "Новая Европа" рассказал старший научный сотрудник Европейского совета внешних отношений (Берлин) Густав Грессель.

"Есть некоторые слухи, которые указывают на неофициальное соглашение между США и Россией или США и Китаем о том, что они не будут поставлять определенные вещи. Ходят слухи, что Путин угрожал Шольцу, что если пойдут танки, он применит ядерное оружие. Это разные теории, и четкого ответа канцелярии нет. В какой-то момент ему действительно нужно будет объяснить свое решение. Я не знаю, какая в этом логика. Я думаю, что в основном это колебание возникает из-за страха перед ядерной войной, который очень укоренился в Германии. К сожалению, проблема заключается в том, что страх укоренился также и в канцелярии", – пояснил он.

Густав Грессель подчеркивает, что министерство обороны принадлежит к той же партии, что и канцлер, и должно следовать линии лидера партии. Министерство иностранных дел мало влияет на военные дела и поставки оружия. Однако эксперты по обороне и ключевые дипломаты считают, что Россия заговорила о ядерной угрозе, потому что это имело бы желаемый для России эффект на Западе, а не потому, что она действительно планирует такие действия.

"Единственной потенциальной альтернативой танкам Leopard 2 являются американские Abrams, но, учитывая скорость работы системы складов США, доставка в Польшу будет возможна примерно в середине 2023 года. У поляков есть инфраструктура для содержания немецких Leopards, которые уже находятся там на границе. Что касается Abrams, они, конечно, находятся в процессе создания этой (инфраструктуры — ред.) в Польше, но давайте посмотрим, сколько времени это займет. В марте 2022 года было принято решение о предоставлении Польши Abrams, но мы не знаем, сколько времени понадобится для выполнения этого решения", — отметил старший научный сотрудник Европейского совета.

Он также подчеркнул, что некоторые критикуют позицию Германии относительно того, что Leopard может изменить ход войны, имея в виду, что достаточное количество танков ускорило бы окончание войны.

"Это абсурд, хотя Leopard действительно важны для того, чтобы украинские Вооруженные силы продолжали бороться, несмотря на проблемы с дефицитом боеприпасов", — резюмировал эксперт.

Как пишет издание Spiegel, на закрытом заседании парламентской фракции Социал-демократической партии Германии канцлер Олаф Шольц жаловался однопартийцам на дискуссии по поставкам Украине танков Leopard 2 немецкого производства.

Олаф Шольц также рассказал о гражданине Польши, который остановил его во время пробежки и поблагодарил за то, что он "не дал польским властям довести себя до безумия".

Немецкие танки Leopard для Украины.

Президент Польши Анжей Дуда объявил, что передаст ВСУ роту боевых танков Leopard.

Президент Финляндии Саули Нииностио заявил, что его страна также может отправить Leopard. Впрочем, должна быть соответствующая инициатива на уровне Европы.

Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что позиция канцлера Олафа Шольца по поставкам Украине танков Leopard зависит от президента США Джо Байдена. Также встреча в Рамштайне может изменить позицию ФРГ по поставкам Украине современных танков.

Вицеканцлер Роберт Габек заявил, что Берлин не должен мешать другим странам передавать танки Украине. По его словам, нельзя допустить, чтобы Польша не передала ВСУ танковую роту Leopard из-за отрицания правительства канцлера Олафа Шольца.

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