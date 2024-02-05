Колесный дрон оккупантов эффектно взлетел в воздух – видео с поля боя

Украинские военные с помощью наземного беспилотника уничтожили очередную вражескую цель – наземный колесный дрон, или дрон минирования. Общие потери врага за прошедшие сутки составляют 385 человек и 30 единиц военной техники, без учета БпЛА.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"На днях подразделение одной из бригад Сил обороны Таврического направления уничтожило нетипичную российскую цель — наземный колесный дрон, или дрон минирования. Он был обнаружен средствами аэроразведки и взлетел в воздух в результате огневого поражения. Детонация взрывчатки из этого дрона зафиксирована на видео", — говорится в сообщении.

Тарнавский также добавил, что в операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, шесть ракетных ударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 788 артобстрелов.

ВСУ устойчиво держат оборону и производят активные действия на определенных направлениях.

Общие потери врага за прошедшие сутки составляют 385 человек и 30 единиц военной техники. В частности, четыре танка, три ББМ, три артсистемы, два ПТРК, один СПГ (АГС), 11 автомобилей и шесть единиц специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили два состава боеприпасов россиян. Нейтрализовано или уничтожено 143 БпЛА разных типов.

Напомним, на военной технике оккупантов заметили новые отметки.

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