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Количество атак на Бахмут уменьшилось почти вдвое: в ВСУ назвали причины

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Количество атак на Бахмут уменьшилось почти вдвое: в ВСУ назвали причины

Фото: Associated Press

Бахмут остается одним из приоритетных целей врага и одним из самых активных участков фронта, однако в течение последней недели количество атак оккупантов уменьшилось.

Россияне вдвое снизили количество атак на позиции украинских защитников в бахмутском районе.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Бахмут остается одной из приоритетных целей врага. За эти сутки он нанес 170 ударов из ствольной и реактивной артиллерии по Бахмутскому отрезку, 25 боестолкновений произошло, во время которых было 162 оккупанта уничтожено, 157 получили ранения. Если взять в разрезе неделю - 10 дней, количество атак несколько уменьшилось: если раньше это было 35-50 и более, сейчас мы видим от 17 до 25", - сказал Череватый.

По его словам, необходимо учесть, что на ситуацию влияют именно мощные удары по оккупантам украинских сил обороны. Кроме того, важными остаются и другие комплексные факторы, в частности, погодные условия и попытки россиян как-то перегруппировать свои силы. Именно "вагнеровцы" несут невероятные потери под Бахмутом, поэтому их пытаются усиливать подразделениями воздушно-десантных войск и мотострелковыми подразделениями армии РФ.

Напомним, армия России ведет наступление сразу на четырех направлениях, однако не может добиться значительного успеха. Оккупанты пытаются оцепить Авдеевку на Донбассе из — за неудач относительно Бахмута.

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Дата публикации
Просмотры
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