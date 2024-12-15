Количество боев резко возросло: Генштаб сообщил о сложной ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте всего зафиксировано 292 боевых столкновения. Больше всего сражений произошло в Курской области РФ. Враг также активно наступал на Северском, Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Применяя бомбардировочную и штурмовую авиацию на Харьковском направлении враг атаковал в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки оккупанты совершили три атаки. Силы обороны приостановили все штурмовые действия противника в районах Лозовой.

На Лиманском направлении украинские войска отразили 15 атак захватчиков вблизи населенных пунктов Первомайское, Зеленая Роща, Копанки, Новосергеевка, Надежда, Макеевка, Дружелюбовка и Терны.

Враг наносил удары средствами бомбардировочной авиации на Северском направлении. Силами обороны Украины отражены 55 вражеских штурмов вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Выемки и Берестового.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении враг однажды пытался прорвать оборону в районе населенного пункта Часов Яр.

Активно применяя бомбардировочную авиацию недалеко от населенного пункта Торецк, враг предпринял пять напрасных попыток сдвинуть украинских защитников с занимаемых позиций на Торецком направлении.

Украинские защитники отбили 52 вражеских атаки разной интенсивности на Покровском направлении.

За прошедшие сутки на Кураховском направлении Силы обороны отражали вражеские атаки в районах населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Ганновка и Успеновка, где оккупанты при поддержке авиации 50 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Враг также активно применял авиацию на Времивском направлении, где украинские защитники отразили 37 атак оккупантов.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Гуляйполя.

На Ореховском направлении удары 15 авиационными управляемыми бомбами получили Малая Токмачка, Новопавловка и Роботино.

Противник нанес авиаудары неуправляемыми ракетами по району Николаевки на Приднепровском направлении. Кроме этого, совершил три штурма позиций украинских защитников. Удачи не имел.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 15 авиационных ударов, сбросив 23 управляемых бомбы, и совершил 380 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Ранее сообщалось, что россияне разработали новую систему для обнаружения украинских дронов. Больше об этом читайте в новости.

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