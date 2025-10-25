СВЧ

Количество уголовных дел по самовольному оставлению частей (СОЧ) в Украине за год возросло почти в пять раз и сейчас составляет около 300 тысяч.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко сообщил в эфире Вечер.LIVE.

«Эти люди едут на учебу, а дальше они идут в СОЧ огромным количеством. Мы не знаем точной статистики, сколько из них действительно прибывает на фронт», — отметил политик.

Гончаренко подчеркнул, что система мобилизации неэффективна.

«Раз потратили деньги, чтобы их научить, второй раз — пока они сбежали, третий раз — ища этих людей, а потом, когда найдут, еще сажают в тюрьму. Это в четвертый раз потратить деньги», — объяснил нардеп.

Он добавил, что подобные случаи вредят не только обороне страны, но и экономике.

Массовые СОЧ подрывают боевую готовность украинских частей. Отсутствие чётких данных о прибытии военных на фронт усложняет планирование и развертывание резервов.

Эксперт отмечает, что эффективное функционирование мобилизации и контроль за прибытием военных на фронт критически важны для обеспечения обороноспособности страны.

Рост количества уголовных дел по СОЧ демонстрирует слабые стороны системы мобилизации и требует дополнительных мер контроля.

Напомним, подполковник ВСУ Максим Жорин рассказал, почему военные бегут с фронта.