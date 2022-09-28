Количество "голосовавших на референдуме" в Луганской области примерно равно численности избирателей 2012 года — ОВА

На псевдореферендуме в Луганской области приняли участие столько же людей, сколько имели право голоса десять лет назад – с учетом сотен тысяч эвакуированных и эмигрантов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Почти никто не удивляется результатам этого неволеизявления. Возмущенные — тысячи, удивлены, пожалуй, единицы. Цифры можно нарисовать любые, как и "правильно" посчитать пустые или неверно заполненные бумажки для голосования. Трудно это назвать бюллетенями", — подчеркнул он.

Он отметил, что на выборах народных депутатов Украины в октябре 2012 года, когда еще голосовала вся Луганщина, в списки были включены 1,829 млн человек.

"Сейчас мы имеем 1,662 млн., которых привели голосовать. С учетом явки лишь в 94%, имеем 1,768 млн населения, которое имело право голосовать, но не имело права голоса. То есть, с учетом катастрофической ежегодной негативной разницы между количеством рожденных и умерших на территории так называемой "ЛНР", у организаторов "референдума" выходит, что население за эти годы уменьшилось всего на 60 тысяч человек", — отметил Гайдай.

Напомним, Трюдо заявил, что Канада введет санкции против Москвы из-за "референдума" в Украине.

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