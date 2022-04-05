"Количество гражданских лиц в Украине, убитых россиянами, выросло вдвое" — заместитель генсека ООН

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло подчеркнула, что ситуация в Украине значительно ухудшилась, она также упомянула про Бучу.

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло сообщила, что ситуация с безопасностью в Украине значительно ухудшилась в связи с вторжением России.

Об этом она заявила 5 апреля на заседании Совбеза ООН.

"В последний раз я выступала на этом совете 17 марта, с тех пор ситуация с безопасностью в Украине ухудшилась. Число убитых гражданских лиц увеличилось более чем вдвое. Города в Украине и дальше безжалостно обстреливаются тяжелой артиллерию и с воздуха. Сотни тысяч людей, в том числе дети, старики, они сейчас оказались в ужасном состоянии", — сказала она.

Розмари Ди Карло также упомянула во время выступления про ужасы, которые совершили российские оккупанты в городе Буча, на Киевщине.

"Ужасы, которые мы все увидели на этих выходных, когда были убиты гражданские лица, некоторые со связанными руками, которые были прямо на улицах Бучи, после того, как город оккупировали российские войска. Так же и в братских могилах, в том же городе. Они поразили всех", — сказала она.

Она также сообщила о казнях гражданских лиц, об изнасиловании, не только в Киевской, но и в Харьковской и других областях Украины, назвав их ужасными.

Напомним, Кулеба заявил, что резня в Буче должна снять какие-либо колебания Запада по передаче Украине вооружения.

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