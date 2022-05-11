"Количество хлора может быть смертельным": жителей Мариуполя призвали не пить воду из крана

"Количество хлора может быть смертельным": жителей Мариуполя призвали не пить воду из крана

Российские оккупанты анонсировали на 12 мая восстановление водоснабжения в Мариуполе, однако городские власти призывают жителей не пить эту воду из-за высокой концентрации хлора.

Заметим, что оккупанты анонсировали на четверг тестовый запуск городской насосной станции в с. Старый Крым. Захватчики утверждают, что вода по Мариуполю будет течь самотеком и ее хватит частному сектору и первым этажам многоэтажек.

Относительно ситуации с водой мариупольцев предостерег советник мэра Петр Андрющенко.

"Мариупольцы, вдруг у вас в кране появится вода, используйте ее исключительно как техническую. Количество хлора при отсутствии технологии и с учетом двухмесячного простоя системы может быть смертельным. Заботьтесь о себе", – говорится в сообщении Андрющенко в Сети.

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Он уточнил, что эта вода должна использоваться в технических целях хотя бы в течение недели.

Советник городского головы Мариуполя также подчеркнул, что запуск водоснабжения приведет к переполнению неработающей канализационной системы.

"Не сложно просчитать, к чему это приведет. Оккупанты решили просто утопить Мариуполь в фекалиях буквально. Наибольший риск в этом – стремительный рост инфекционных заболеваний и рост смертности. Хотя вполне возможно, что это часть плана оккупантов", – резюмировал Андрющенко.

Напомним, ранее 11 мая в горсовете Мариуполя сообщили, что до конца 2022 года от болезней и невыносимых условий могут умереть более 10 тыс. жителей города.

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