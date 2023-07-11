Качество или количество: эксперт о соотношении вооружений Украины и РФ

У России до сих пор есть преимущество о сравнению с Украиной, в танках и авиации и не только.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя статью Bloomberg, что Украина догнала Россию по количеству танков.

"Bloomberg не посчитал танки 1-го, 2-го армейских корпусов (корпуса так называемых "ДНР" и "ЛНР"), которые сейчас влились в 8-ю общевойсковую армию. Не посчитал танки резерва РФ. Никакого преимущества в танках нет, наоборот, преимущество в танках на российской стороне", – отметил Жданов.

По его словам, у оккупантов таже есть преимущество в авиации и в количестве ракет. По количеству стволов артиллерии Россия превосходит Украину в несколько раз, по боевым бронированным машинам – тоже в несколько раз.

"Мы сегодня творим новые постулаты военной науки, когда меньшим количеством войск атакуют большее количество войск. Т.е. мы ломаем шаблон классической наступательной или контрнаступательной операции. Средств разминирования минных полей крайне мало. Запад до сих пор не может осознать масштабы этой войны. Что это не маленький вооруженный конфликт, это огромная региональная война. Поэтому качество, к сожалению, не может пока победить количество", – подытожил эксперт.

Ранее в издании Bloomberg появилась статья, что Россия якобы начинает терять преимущество в тяжелой технике на поле боя, а Украина догоняет Россию по количеству танков. Кроме того, сократился разрыв в количестве артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, комментируя эту статью, заявил, что Украине еще далеко до танкового паритета из РФ. Ведь оккупанты производят ежемесячно новые танки и имеют запасы еще со времен СССР.

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