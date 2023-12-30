У России есть слабое место — это оккупированный Крым и вся военная инфраструктура на полуострове.

Снижение инфраструктуры кафиров в Крыму будет иметь огромное психологическое и политическое влияние, от чего напрямую будет зависеть желание российского режима продолжать войну.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал политолог Андрей Пионтковский.

Вир заявил, что многие сейчас ведут разговоры о патовой ситуации на линии фронта, из-за невозможности преодолеть эти минные поля и т.д.

"Но есть абсолютно уникальное слабое место в российской системе обороны — это Крым, вся инфраструктура и вся группировка там. Достаточное количество самолетов F-16 разрушит всю эту структуру вместе с Крымским мостом. И это будет иметь не только огромное военное значение, ведь главное снабжение происходит через Крым. Это будет иметь огромное психологическое и политическое влияние, что скажется на готовности режима продолжать войну", — заявил Пионтковский.

Политолог убежден, что США должны нанести удары по Хезболлу и Ирану.

"Второе, что должны и могут сделать США и почему также препятствует леволиберальная кампания, — они должны совместно нанести удар, поддержать Израиль в ударе по Хезболлу, а затем и по Ирану. Ясно, что за всеми прокси, атакующими США и Израиль, стоит Иран Израиль готов был нанести удар еще 11 октября, что изменит всю ситуацию — удар по Хезболли, совместный удар ВВС Израиля и двух авиационных соединений США.Все сейчас в руках американского руководства — выигрыш в этой войне и развитие шение классических проблем безопасности Европы и Ближнего Востока на десятилетия с минимальными затратами для США", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГУР заявили, что для россиян ухудшилась ситуация в Крыму.

Кроме того, мы ранее информировали, что разведка Британии проанализировала уничтожение "Новочеркасска" в Крыму.

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