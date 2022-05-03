Количество погибших достигло десятков тысяч: какая ситуация в Мариуполе 3 мая

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен и заблокирован российскими оккупантами. Они издеваются над местными жителями, усиливают меры фильтрации и внедрили информационную блокаду.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 2 мая.

За два месяца войны количество погибших только в Мариуполе достигло десятков тысяч

С начала полномасштабной войны России в Украине погибли тысячи людей и эти подсчеты неокончательны. Только в Мариуполе в течение двух месяцев войны количество погибших достигло десятков тысяч. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Депутат-предатель от ОПЗЖ сотрудничает с оккупантами в Мариуполе

Депутат фракции ОПЗЖ Истратов Вадим в Мариуполе согласился сотрудничать с российскими оккупантами. Он занимается финансовыми вопросами в разрушенном россиянами Мариуполе. Об этом рассказал советник городского головы Петр Андрющенко.

Associated Press

Как оккупанты вывозят трупы из Мариуполя: об отточенном механизме врага сообщили в горсовете

Как ни дико это звучит, тела погибших вывозят из Мариуполя в грузовиках "гуманитарного груза". О таком механизме врага рассказали источники советника городского головы Мариуполя. То есть, те же грузовики, которые завозят "гуманитарные подачки" в Мариуполь на обратном пути загружаются телами погибших. В случае большого скопления в одном здании грузовик подгоняют прямо к дому.

Российские войска в Мариуполе внедрили информационную блокаду: мирные жители считают, что оккупанты взяли Киев

Для местных жителей они транслируют альтернативную "реальность", в которой военные преступники РФ уже "маршируют по Крещатику, а Харьков находится под контролем России", сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. По его словам, оккупанты "наглухо" закрыли все информационные потоки в город и наружу. Военные РФ контролируют, что местные жители фотографируют и снимают на видео. Мариупольцы уверены, что российские солдаты маршируют по Крещатику, а Харьков под контролем России и каждого мужчину из Мариуполя при выезде отправляют на фронт.

Associated Press

Мариуполь, восток и юг Украины защищают самые мощные украинские военные — Зеленский

Мариуполь, восток и юг Украины защищают мощные украинские военные. Усугубить ситуацию было невозможно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Сравнивать государство, которое больше нас в 28 раз, армию, которая больше нашей во много раз, технику, которой у них больше в 20-30 раз – сложно. Потому мы боремся так, как мы боремся. И я думаю, все это видят”, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский прокомментировал эвакуацию из "Азовстали"

Украинская сторона продолжает предлагать эвакуацию людей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Работают несколько треков. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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“Один из треков – предложенный Организацией объединенных наций. Я знаю, что, к сожалению, она — эта эвакуация — не касается военных или раненых людей. Они не принимают на себя эту ответственность. ООН говорит только о помощи по вывозу гражданских людей. Мы уже их увозили, когда Россия не блокировала Мариуполь. Сейчас мы говорим о гражданских людях из "Азовстали" — там они есть, они боятся выходить, потому что их убивают. Сейчас мы говорим об этом треке”, — рассказал Зеленский.

Он также добавил, что сейчас все зависит от российской стороны. Процесс сложен даже с учетом того, что присоединилась ООН.

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Сотрудница завода "Азовсталь" после эвакуации: "Мы не видели солнечного света 2 месяца. Нам было страшно"

Сотрудница завода "Азовсталь" рассказала, что провела недели, прячась в лабиринте бункеров советских времен под объектом. Она пыталась убежать из Мариуполя, но не смогла из-за неустанных обстрелов.

“Обстрел был такой сильный... На выходе из бомбоубежища, на нескольких верхних лестницах, можно было дышать, потому что не хватало кислорода. Я даже боялась выйти и подышать свежим воздухом. Я не могу в это поверить. Два месяца тьмы. Мы не видели солнечного света. Нам было страшно", – вспоминает она.

После эвакуации россияне возобновили обстрелы "Азовстали": на заводе до сих пор есть сотни гражданских

В Нацгвардии сообщили, что 1 мая не все гражданские смогли покинуть "Азовсталь" и до сих пор находятся в бункерах завода. Российские оккупанты сразу после завершения эвакуации гражданских снова возобновили обстрелы завода "Азовсталь" в Мариуполе. До эвакуации захватчики два дня соблюдали режим прекращения огня.

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В зоопарке Мариуполя погибают животные

В результате обстрелов российских солдат в зоопарке Мариуполя погибают животные. Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, уже погибли 19 животных. По его словам, не выжили пять верблюдов, три ламы, шесть обезьян, четыре страуса и леопард.

Эвакуированные из "Азовстали" рассказали о выживании под обстрелами россиян

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