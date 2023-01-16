Количество погибших в Днепре снова выросло: под завалами еще есть люди

Спасатели продолжают искать людей.
Количество погибших в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре выросло до 40.
Об этом "Суспільному" сообщили в Днепропетровской областной администрации.
По состоянию на 12:50 16 января продолжается поисковая операция. Под завалами могут быть еще люди.
По предварительной информации, 72 квартиры разрушены. Повреждено более 230-ти.
Среди погибших 15-летняя Мария Лебедь. Девочка была дома одна, когда раздался взрыв. Она училась в девятом классе, занималась бальными танцами, музыкой, увлекалась изучением английского языка и домашним цветоводством.
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