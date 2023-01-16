Количество погибших в Днепре снова выросло: под завалами еще есть люди

Количество погибших в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре выросло до 40.

Об этом "Суспільному" сообщили в Днепропетровской областной администрации.

По состоянию на 12:50 16 января продолжается поисковая операция. Под завалами могут быть еще люди.

По предварительной информации, 72 квартиры разрушены. Повреждено более 230-ти.

Среди погибших 15-летняя Мария Лебедь. Девочка была дома одна, когда раздался взрыв. Она училась в девятом классе, занималась бальными танцами, музыкой, увлекалась изучением английского языка и домашним цветоводством.

Число погибших растет почти каждый час: ситуация в Днепре на утро 16 января

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