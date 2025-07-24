Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный / © Facebook Валерія Залужного

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Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что выйти из «тупика» в войне против России можно только благодаря технологическому прорыву.

Об этом Залужный рассказал в интервью LB.ua.

Он признал, что пока Украина сосредотачивалась на наращивании дронов для укрепления обороны, Россия пошла другим путем.

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«Пойдем на землю, посмотрим на эту вот „кол зону“, которую мы создали между нашими позициями и российскими. И фактически удерживали эту линию откуда за счет насыщения вот этими дронами и за счет того, что линия соприкосновения стала абсолютно прозрачная. И я считаю, что в тот момент, что пока мы искали больше дронов, чтобы наша оборона стала более устойчивой, россияне пошли другим путем. Они подумали, как выйти из этой ситуации и вышли из нее прекрасно», — заявил экс-главком.

По словам Залужного, россияне использовали тактику расширения «огневой зоны» до 50 км с помощью FPV-дронов на оптоволокне, «выбивая» украинскую логистику, эвакуацию и подвоз боеприпасов.

«Живая сила — это было, скажем так, прикрытие для того, чтобы создать постоянное напряжение. Потому что в этой ситуации самое страшное — это заморозки и остановка. Потом будет очень трудно повезти туда снова (российских, — Ред.) солдат на убой», — рассказал бывший главком ВСУ.

Он также подчеркнул, что выходом из этого тупика являются технологии.

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«Россияне пошли дальше. Они подняли „Шахед“ на высоту вверх где-то две тысячи и выше. Они спокойно долетают через всю территорию Украины до Киева. Вот выход из этого угла — технологический. Ты должен думать не о том, что тебе нужно сегодня, ты должен думать о том, что тебе нужно будет через год, два три… Все это закончится через три года. Максимум через пять. Не война, а закончится „нахождение паритета“ между силами нападения и обороны», — добавил Залужный.

Посол Украины в Великобритании заявил, что в условиях современной войны ключевым становится не человеческий ресурс, а технологический прорыв. Он добавил, что основными факторами будущей войны являются демографический и экономический.

«Пока мы будем думать о людях, которых нам не хватит — будущего не будет. Это нужно понять. Два фактора основных будущей войны — демографический, людей действительно нет ни в России, ни в Украине… То количество потерь, которое пришлось на население страны и в Украине, и в России, оно уже, возможно, оказалось критическим», — заявил экс-главком.

Он подчеркнул, что в России сейчас также стоит выбор — «в 2026 году или действительно набирать снова мясо, но брать уже его там в Петербурге, в Москве, или что-то думать».

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«Скорее всего, этот вариант недопустим. Почему? Потому что может кто-то найтись в Украине, кто-то сделает миллиарды беспилотников, которые будут стоить 5 долларов и будет все равно сколько людей…», — добавил Залужный.

Экс-главком сравнил современную ситуацию со временами Первой и Второй мировых войн, когда в семьях было по 8-15 детей, что позволяло компенсировать огромные потери.

«Перед Первой мировой войной в семьях было по сколько детей? 10-15. Перед Второй мировой 8-10. Поэтому и потери были огромные. И когда там некоторые полководцы говорили, что „баба родит“ — они были правы. Такая концепция была. Людей было много и они ждали людей. Как и сейчас многие ждут людей и говорят, нам людей не хватает. Я думаю, что это немножечко такая ошибка», — заявил посол Украины в Великобритании.

Залужный считает, что в будущем война будет требовать минимальных человеческих ресурсов.

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«Демографический фактор — он будет требовать минимум людей… Будущая война — это сверхдешевые средства со сверхвысокой эффективностью», — добавил Залужный.

Стоит отметить, что украинские инженеры создали высокоскоростные дроны-перехватчики, которые не имеют аналогов в мире. Их уже активно применяют на фронте, где они успешно уничтожают вражеские беспилотники.

Напомним, Украина с поставщиком компонентов к F-35 разрабатывают бюджетный перехватчик дронов с искусственным интеллектом.