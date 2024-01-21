Количество уничтоженных захватчиков перевалило за 370 тысяч: Генштаб обновил данные

За прошедшие сутки уничтожены еще 760 захватчиков.

Общие боевые потери российских солдат на 21 января составили 376 030 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 760 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 376 030 (+760) человек

танков ‒ 6181 (+10)

боевых бронированных машин ‒ 11466 (+11)

артиллерийских систем – 8875 (+7)

РСЗО – 968 (+1)

средства ПВО – 655 (+1)

самолетов – 331

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6936 (+2)

крылатые ракеты ‒ 1818

корабли/катера ‒ 23

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 11862 (+14)

специальная техника ‒ 1392 (+3)

Ранее британская разведка сообщила, что к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более 500 тысяч.

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