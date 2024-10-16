Количество войск, которое может отправить КНДР, упирается в логистические проблемы – военный эксперт

По словам Дениса Поповича, количество северокорейских войск, которое может быть переброшено на территорию Украины, зависит именно от логистики.

Чем больше войск Ким Чен Ын будет перебрасывать в Украину, тем больше проблем будет с логистикой.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сказал военный обозреватель Денис Попович.

"Вопрос не в количестве и не в мобилизации определенного количества войск КНДР. Проблема заключается в логистике. То есть, чем больше войск Ким Чен Ын перебросит в Украину, тем больше проблем будет с логистикой. Лишь одна железнодорожная ветка объединяет РФ с Северной Кореей. Дальний Восток и Европейскую часть РФ объединяют две железнодорожные ветки", – объяснил Попович.

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По словам военного обозревателя, количество северокорейских войск, которые могут быть переброшены на территорию Украины, зависит именно от логистики.

"Можно только представить, какая нагрузка упадет на железную дорогу, если придется снабжать войска топливом, техникой, пополнением, а также организовывать эвакуацию. Кроме того, могут возникнуть проблемы с языковым барьером, хотя некоторые могут выучить язык для передачи приказов. Но логистика остается наиболее узким местом для армии", – подчеркнул Попович.

Ранее мы писали, что северокорейский диктатор мог отправить в помощь российской армии определенное количество малоценных солдат, которых при необходимости бросят в "мясные штурмы".

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