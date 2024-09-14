Количество войск РФ на Курском направлении внезапно возросло — ВСУ

Число российских военных на Курском направлении существенно увеличилось с начала проведения Курской операции ВСУ.

В начале проведения Курской операции россияне удерживали в этом направлении около 11 тысяч военнослужащих. Сейчас, по разным оценкам, это количество увеличилось от 30 до 45 тысяч.

Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона.

"Если говорить о данных из открытых источников, то до начала проведения Курской операции враг удерживал на этом направлении около 11 тысяч военнослужащих. Сейчас, по разным оценкам, – от 30 до 45 тысяч. Мы видим, что результаты есть. Враг пытается подтянуть силы, чтобы замедлить наше наступление", – рассказал Мысник.

Он также отметил, что россияне наращивают обстрелы собственной территории, находящейся под украинским контролем.

"В минувшие сутки (13 сентября — ред.) враг совершил по территории Черниговской и Сумской области 82 обстрела, а по району Курской области, контролируемого Силами обороны, 127 обстрелов, в том числе выпустил 37 КАБов", — сказал спикер ОТУ "Северск".

Мысник также подчеркнул, что, взяв под контроль Суджу, украинские Силы обороны значительно усложнили россиянам логистику.

"Не зря мы взяли под контроль город Суджу – это один из транспортных логистических хабов, который буквально перерезает их группировку "Север", – это Брянская, Курская, Белгородская области", – отметил представитель оперативно-тактической группировки "Северск".

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что операция ВСУ в Курской области помогла остановить российскую армию в Харьковском направлении. Кроме того, удалось замедлить продвижение россиян в Донецкой области.

Читайте также: