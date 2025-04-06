"Количество воздушных атак растет": Зеленский рассказал о истинных намерениях России

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Ракетные удары по Киеву и другие атаки на разные регионы Украины являются доказательством недостаточного международного давления на Россию.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский .

«Давление на Россию до сих пор недостаточно, и ежедневные российские удары по Украине это доказывают. Этой ночью баллистика против Киева, ударные дроны по области. Были также по Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях», - сказал глава государства.

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По его словам, количество воздушных атак растет, и это еще раз подтверждает истинные намерения России – продолжать террор, пока мир не остановит ее. За прошедшую неделю враг выпустил более 1460 авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и свыше 30 ракет разных типов, в том числе более двадцати этой ночью. Все эти удары нацелены на мирных украинцев, в частности на детей, играющих на улице. Президент выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил службы за спасательные работы.

«Такие атаки – ответ Путина на все международные дипломатические усилия. Каждый из партнеров увидел — Америка, вся Европа, весь мир — что Россия собирается дальше воевать и убивать. Потому никакого ослабления давления не может быть. Следует направлять все силы для обеспечения безопасности и приближения мира», — рассказал президент.

Напомним, ранее мы писали о том, что зачем переговорщик Путина приезжал в США : есть ли еще шанс на перемирие до 20 апреля.