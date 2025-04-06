Количество воздушных атак России против Украины растет — какую тактику выбрал враг

РФ наносит удары по городам, где страдают гражданские лица, в частности дети

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Число воздушных атак России против Украины растет. Так враг показывает, что в ближайшее время сосредоточится на откровенном терроре мирного населения.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ 6 апреля сказал военный эксперт и военнослужащий Сил территориальной обороны Александр Мусиенко.

По его словам, россияне такой своей тактикой преследуют цель запугать украинцев, попытаться их деморализовать и сломать украинское сопротивление.

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Мусиенко отметил, что обстрелы украинских городов будут продолжены, чтобы заставить Киев пойти на уступки на будущих мирных переговорах.

Хотя Россия наращивает возможности по дронам. И БПЛА она использует чаще, нанося практически ежесуточное удары по гражданским объектам, если проанализировать ракетные удары, то становится понятным: нет предпосылок говорить о том, что РФ достаточно нарастила свой ракетный потенциал.

«У них в этом как были проблемы, так и остаются», — сказал Мусиенко.

Россия работает над тем, чтобы делать дроны менее уязвимыми для средств противовоздушной обороны (ПВО) и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако украинское ПВО уже хорошо справляется с беспилотниками, в том числе иранскими Shahed (Шахед).

«Наши инженеры работают, и я не могу сказать, что Россия совершила какой-то качественный прорыв, не дающий Украине возможность противодействовать российским дронам. Кроме того, мы видим, как неспокойно в некоторых регионах РФ — дроны пролетают, какие-то взрывы, пожары происходят в первую очередь на военных объектах. Необходимо понимать, что у Украины тоже есть определенные возможности», — подытожил Мусиенко.

Напомним, о том, что россияне могут повторить массированную ракетную атаку, сказал и военный обозреватель Алексей Гетьман. Он назвал ближайшую угрозу обстрелов

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