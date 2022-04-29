Количество жертв установить невозможно: Россия продолжает убивать мирных жителей Донбасса

В Донецкой области российские оккупанты продолжают убивать мирных украинцев.

29 апреля зафиксировали смерть 4 человек, однако точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе невозможно установить.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Он отметил, что за 29 апреля россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: во Времовке и Шандриголовом. Еще четыре человека получили ранения.

"Кроме того, медицинская помощь в Донецкой области госпитализировала шестерых раненых в Луганской области. Также удалось уточнить информацию о 2 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно. Каждый россиянин заплатит за свои преступления!", — подчеркнул Кириленко. .

Напомним, РФ может готовить провокацию на Крымском мосту или пытается разгрузить его для переброски войск.

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