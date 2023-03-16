Коллаборант Аксенов призвал восстановить СМЕРШ для борьбы с "пятой колонной"

Аксенов считает, что всех, кто не встает во время звучания русского гимна, нужно передавать в ФСБ.

Так называемый "председатель" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости лишать гражданства РФ всех, кто не встает, когда звучит российский гимн, а также возобновить работу организации СМЕРШ.

Об этом он написал у себя в Telegram.

"Я считаю необходимым задать вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай не вставания под гимн России. Зачем тебе гражданство, если ты не встаешь, не уважаешь символы государства — флаг, гимн. Давайте в судебном порядке лишать гражданства", — заявил Аксенов.

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Также он заявил о необходимости восстановления СМЕРШа для борьбы с "пятой колонной", поскольку наступило "такое время". Он заявил, что в РФ сейчас много "пятых колонн", которые "непонятно, на кого работают и что делают".

"Иногда замечаю, что во время мероприятий есть те, кто демонстративно не встает под гимн России. Таких персонажей нужно идентифицировать и материалы передавать в ФСБ", — заявил Аксенов.

Коллаборант заявил, что считает не вставание во время российского гимна "прямой враждебностью". Аксенов призвал "радикально" бороться с такими действиями.

Отметим, что СМЕРШ (смерть шпионам) – это объединенное название ряда контрразведывательных организаций, действовавших в интересах СССР во времена Второй мировой войны.

Напомним, ранее сообщалось, что так называемая "частичная мобилизация" российских властей в оккупированном Крыму начала увеличивать темпы, что вызывает беспокойство среди населения полуострова.

Кроме того, ранее российская пропаганда опубликовала видео якобы из школы во временно оккупированном Крыму, на котором кафиры учат младших и средних школьников собирать автомат и вести рукопашный бой.

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