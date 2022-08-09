Коллаборанта из Киевской области приговорили к 15 годам лишения свободы

Осужденный во время оккупации села Победа сообщал российским захватчикам о местонахождении блокпостов теробороны, помогал оккупантам ориентироваться на местности и выполнял их различные поручения.

Броварской горрайонный суд Киевской области признал местного жителя виновным и осудил по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Осужденный во время оккупации села Победа Броварского района сообщал российским захватчикам о местонахождении блокпостов территориальной обороны. Также он предоставлял информацию о местах работы местных жителей, в частности, о работниках правоохранительных органов и военнослужащих ВСУ. Он помогал оккупантам ориентироваться на местности и выполнял разные их поручения.

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"За это он получил гарантию личной безопасности от представителей страны-агрессора", – говорится в сообщении.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Напомним, в Броварах под Киевом мужчину будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины. Местный житель призвал поддержать кафиров.

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