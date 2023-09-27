Коллаборанта из Купянска осудили за сотрудничество с оккупантами: сколько проведет в тюрьме

В Харьковской области осудили жителя Купянска, который сотрудничал с оккупантами в период оккупации региона. Злоумышленник был задержан сразу после освобождения Купянского района. Он проведет за решеткой 13 лет.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что в августе 2022 года предатель добровольно вступил в оккупационный "пункт полиции № 2", действовавший на территории временно захваченной громады. Находясь там на "должности следователя", он занимался фабрикованием "уголовных дел" против местных жителей для дальнейшего заключения потерпевших в российские застенки.

"Также коллаборант вместе с вооруженными оккупантами и их приспешниками врывались в дома украинцев и грабили их под видом "обысков". Во время таких "рейдов" рашисты выносили из квартир деньги, бытовую технику и другое частное имущество. В случае сопротивления — российские каратели применяли оружие или похищали владельцев дома с их семьями", — говорится в сообщении.

Во время освобождения райцентра коллаборант пытался "залечь на дно" во избежание правосудия. Однако уже через день после деоккупации громады сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, бывший чиновник органов внутренних дел, который в 2017 году уволился со службы по состоянию здоровья.

После начала полномасштабного вторжения РФ он поддержал российских оккупантов и, "дождавшись" их в Купянске, присоединился к захватническим рядам.

На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ему 13 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет.

Напомним, СБУ разоблачили агентов РФ, которые за деньги передавали врагу информацию о военных объектах и критической инфраструктуре Киева. В частности, они скорректировали удар по столице 21 сентября.

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