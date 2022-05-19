Коллаборанты и фейковые доказательства: РФ готовит оккупационный "пресс-тур" с посещением Херсона и Новой Каховки

Коллаборанты и фейковые доказательства: РФ готовит оккупационный "пресс-тур" с посещением Херсона и Новой Каховки

Россияне продолжают коварную практику фальсификаций.

Оккупанты применяют классические уже формы гибридной войны.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в сообщении в Facebook.

Готовится так называемый "пресс-тур" российских пропагандистских и иностранных средств массовой информации из Ростова-на-Дону с посещением Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска, где запланирована встреча с назначенными оккупационными коллаборантами, а также демонстрация фейковых доказательств, что Вооруженные Силы Украины обстреливают мирных жителей.

Россияне продолжают коварную практику фальсификаций, когда оставляют свои же позиции в селе, выводят технику в направлении украинских позиций и готовят по мирным жителям. А потом, возвращаясь в деревню, рассказывают, что это свирепствовали ВСУ.

"Но подобное фейкообразование давно известно и не убеждает несгибаемых херсонцев. Они осознают, что ВСУ не бьет по гражданскому населению, и, что все будет Украина", — говорится в сообщении.

Напомним, российские кафиры забрасывают Одессу фейками. В этот раз спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что на Одесской киностудии расположена база "украинских националистов".

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