Коллаборанты из оккупационной "полиции" Запорожья и Херсонщины пытаются дезертировать на территорию РФ

Однако руководство оккупационной полиции отказывается подписывать рапорты на увольнение и запретило коллаборантам покидать населенные пункты, в которых те служат.

Коллаборанты-полицейские на временно оккупированных южанах Украины пытаются дезертировать из Херсонщины и Запорожья.

Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.

"Полицаи на временно оккупированных южанах Украины пытаются дезертировать на территорию РФ, чтобы убежать от украинского контраступа", — говорится в сообщении.

Многие коллаборанты из оккупационной "полиции" временно захваченных Запорожья и Херсонщины уже написали рапорты на увольнение. Они планируют эвакуироваться на территорию России к началу украинского контрнаступления.

"Помимо страха предстать перед украинским судом за государственную измену, полицаев также пугает перспектива попасть в ряды оккупационной армии", — говорится в сообщении Центра.

Однако руководство оккупационной полиции отказывается подписывать рапорты на увольнение и запретило коллаборантам покидать населенные пункты, в которых те служат. Более того, так называемых полицейских также отзывают из отпусков. Чтобы избежать встречи с ВСУ, некоторые коллаборанты пытались договориться о госпитализации в местных больницах, но им это сложно сделать, потому что почти все койкоместа заняты ранеными российскими военными.

Между тем, разведка сообщила о бегстве оккупантов из Крыма и оценила курортный сезон. В то же время, там создают запасы пищи и воды на случай полной изоляции полуострова.

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