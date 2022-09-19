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Коллаборанты либо убегут, либо их накажут: Зеленский - о ситуации на освобожденной Харьковщине

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Коллаборанты либо убегут, либо их накажут: Зеленский - о ситуации на освобожденной Харьковщине

Фото: Офис президента Украины

В освобожденной Харьковской области украинские силовики и военные пытаются стабилизировать ситуацию.

Из-за действий Сил обороны Украины у российских военных два выхода — сдаваться в плен или бежать. Похожие варианты касаются также и коллаборантов.

Об этом 19 сентября во время обращения к украинцам сказал Владимир Зеленский.

"Харьковская область — стабилизируем ситуацию, держим позиции. Крепко. Настолько крепко, что оккупанты ощутимо паникуют. Что ж, а мы предупреждали — вариантов у российских военных в Украине только два: бегство с нашей земли или плен. У коллаборантов варианты схожи — или они попытаются бежать, и еще неизвестно, впустит ли их Россия на свою территорию, даже если дала свой паспорт, или коллаборанты будут осуждены согласно действующему законодательству Украины", - сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил Национальную полицию за скорейшее восстановление правопорядка на только что освобожденной территории.

"И Службе безопасности Украины – за то, что работает теперь заметно результативно. Не могу раскрывать всех деталей, но благодаря СБУ сейчас уверены, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Гайдай рассказал, как коллаборантов из Луганщины не пустили в РФ.

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