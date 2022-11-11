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Коллаборанты сбежали из Херсона одни из первых — местный журналист

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Коллаборанты сбежали из Херсона одни из первых — местный журналист

Фото: телеграмм-канал Стремоусова

Коллаборанты сбежали из Херсона одни из первых. Сальдо последние полторы недели в городе не появлялся.

Коллаборанты сбежали из Херсана одни из первых. После этого основные предатели, работающие в РФ, иногда наведывались в город.

Об этом в интервью ТСН рассказал херсонский журналист Константин Рыженко.

"Коллаборанты сбежали одни из первых. Приезжали только первые лица – Сальдо и Стремоусов. И то – Сальдо последние полторы недели в Херсоне не появлялся, приезжал только Стремоусов, но его последняя поездка успехом не увенчалась. Мы формировали списки коллаборантов, места их пребывания. Понимали, что когда ВСУ зайдут, народ захочет с коллаборантами "пообщаться", — рассказал журналист.

ДТП со Стремоусовым

О гибели коллаборанта стало известно днем 9 ноября. Первыми об этом сообщили российские пропагандисты. Впоследствии о гибели своего "заместителя" заявил гауляйтер временно оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо.

11 ноября с коллаборантом простились. Церемония состоялась во временно захваченном Симферополе. Фюрер Путин прощания со Стремоусовым не приехал.

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Дата публикации
Просмотры
1053
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