Коллаборанты сбежали из Херсона одни из первых — местный журналист

Коллаборанты сбежали из Херсона одни из первых. Сальдо последние полторы недели в городе не появлялся.
Коллаборанты сбежали из Херсана одни из первых. После этого основные предатели, работающие в РФ, иногда наведывались в город.
Об этом в интервью ТСН рассказал херсонский журналист Константин Рыженко.
"Коллаборанты сбежали одни из первых. Приезжали только первые лица – Сальдо и Стремоусов. И то – Сальдо последние полторы недели в Херсоне не появлялся, приезжал только Стремоусов, но его последняя поездка успехом не увенчалась. Мы формировали списки коллаборантов, места их пребывания. Понимали, что когда ВСУ зайдут, народ захочет с коллаборантами "пообщаться", — рассказал журналист.
ДТП со Стремоусовым
О гибели коллаборанта стало известно днем 9 ноября. Первыми об этом сообщили российские пропагандисты. Впоследствии о гибели своего "заместителя" заявил гауляйтер временно оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо.
11 ноября с коллаборантом простились. Церемония состоялась во временно захваченном Симферополе. Фюрер Путин прощания со Стремоусовым не приехал.
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