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Коллаборанты в ловушке: в РФ не пускают людей с выданными в Украине российскими паспортами

Коллаборанты в ловушке: в РФ не пускают людей с выданными в Украине российскими паспортами

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Коллаборанты в ловушке: в РФ не пускают людей с выданными в Украине российскими паспортами

На украинско-российской границе, которую контролируют боевики оккупированного Донбасса и россияне, выстроились километровые очереди.

На границе с Россией образовались огромные очереди из людей, бегущих из-за контрнаступления ВСУ. Однако россияне коллаборантов просто не пропускают. В базе пограничников есть четкое указание не пропускать на территорию РФ людей с российскими паспортами, выданные на оккупированных территориях Украины.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

В частности, российские военные и их семьи покинули город Сватово в Луганской области. Остались только солдаты так называемого "народного ополчения" из числа местных жителей.

"Им (коллаборантам – Ред.) бежать некуда. Российские пограничники, как выяснилось, у них в компьютере занесены номера и серии российских паспортов, которые выдавались на территории Украины. И те, кто показывает паспорт гражданина РФ, выданного на территории Украины, не пропускают в страну-агрессор. Поэтому там стоят километровые очереди", – сказал Жданов.

Ранее глава Луганской ОВ Сергей Гайдай рассказал, что с временно оккупированной территории Луганщины бегут предатели и российские захватчики. Там образовались огромные очереди в направлении российской границы.

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