Коллаборанты в ловушке: в РФ не пускают людей с выданными в Украине российскими паспортами

На границе с Россией образовались огромные очереди из людей, бегущих из-за контрнаступления ВСУ. Однако россияне коллаборантов просто не пропускают. В базе пограничников есть четкое указание не пропускать на территорию РФ людей с российскими паспортами, выданные на оккупированных территориях Украины.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

В частности, российские военные и их семьи покинули город Сватово в Луганской области. Остались только солдаты так называемого "народного ополчения" из числа местных жителей.

"Им (коллаборантам – Ред.) бежать некуда. Российские пограничники, как выяснилось, у них в компьютере занесены номера и серии российских паспортов, которые выдавались на территории Украины. И те, кто показывает паспорт гражданина РФ, выданного на территории Украины, не пропускают в страну-агрессор. Поэтому там стоят километровые очереди", – сказал Жданов.