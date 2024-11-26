"Единый день голосования" назначен на 14 сентября 2025 года.

Оккупанты начали на временно захваченных территориях Украины подготовку к так называемым "выборам". Местные коллаборанты получили указание "организовать" девять так называемых "одномандатных избирательных округов" на ТОТ.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Подготовка к очередным незаконным выборам на временно оккупированных территориях Украины во время единого дня голосования на московии уже стартовала. Местные коллаборанты получили задачу из кремля организовать 9 "одномандатных избирательных округов" на ВОТ Донецкой, Луганщины, Запорожья и Херсонщины", — отметили в ЦНС.

По мнению экспертов ЦНС, Путин таким образом пытается "узаконить" свою террористическую деятельность в отношении Украины.

"Незаконные выборы", которые оккупанты по сей день должны организовать на захваченных территориях Украины, создадут предпосылки для кремля увеличить в госдуме представительство "депутатов" от оккупированных украинских областей", — говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что все, кто идет на сотрудничество с кремлевским оккупационным режимом, будут обнаружены и привлечены к ответственности за измену.

Напомним, нет подтвержденной статистики по тысячам ВПЛ, которые возвращаются на оккупированные территории. Такие заявления являются неуважением к миллионам украинцев, которые выехали с временно оккупированных территорий и начали строить новую жизнь в других регионах.

Читайте также: