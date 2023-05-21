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"Колонизатор должен уйти": Зеленский рассказал, при каких условиях возможны переговоры с Россией

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
83
Время на прочтение
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"Колонизатор должен уйти": Зеленский рассказал, при каких условиях возможны переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией / Фото: Сайт президента Украины

По словам Зеленского, мир должен поддержать украинскую формулу мира, чтобы поражение РФ стало неизбежным.

Украина предложила формулу миру миру. Пока на украинской территории находятся оккупанты, никто не сядет за стол переговоров с Россией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства убежден, что колонизатор должен уйти, а мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир.

Мы разработали формулу мира так, чтобы каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН. Так, чтобы каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать. От Японии до арабских стран, от Европы до Латинской Америки – мы находим поддержку для формулы мира. И мы продолжаем эту работу", — сказал Зеленский.

Накануне президент Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме встретился с рядом политиков. Центральной темой обсуждения была война в Украине. Президент Украины обратился к участникам встреч и поблагодарил за поддержку.

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Дата публикации
Просмотры
83
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