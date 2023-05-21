"Колонизатор должен уйти": Зеленский рассказал, при каких условиях возможны переговоры с Россией

Украина предложила формулу миру миру. Пока на украинской территории находятся оккупанты, никто не сядет за стол переговоров с Россией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства убежден, что колонизатор должен уйти, а мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир.

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Мы разработали формулу мира так, чтобы каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН. Так, чтобы каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать. От Японии до арабских стран, от Европы до Латинской Америки – мы находим поддержку для формулы мира. И мы продолжаем эту работу", — сказал Зеленский.

Накануне президент Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме встретился с рядом политиков. Центральной темой обсуждения была война в Украине. Президент Украины обратился к участникам встреч и поблагодарил за поддержку.

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