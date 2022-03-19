Автобусы для эвакуации из Луганской области

Колонна автобусов выехала для эвакуации людей из Луганской области (видео)

Для жителей региона был согласован гуманитарный коридор.

Сегодня, 19 марта, в Украине открываются гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. Их также используют для доставки гуманитарных грузов.

Для жителей Луганской области на субботу, 19 марта, был согласован гуманитарный коридор.

Из Бахмута, Донецкой области, выехала колонна автобусов для эвакуации людей из Луганщины.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Напомним, в субботу, 19 марта, в Украине снова будут работать гуманитарные коридоры для эвакуации людей из регионов, наиболее пострадавших от российской агрессии.