Колонна бронетехники РФ пылала в огне: видео из Угледарского направления

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов и их технику.
На Угледарском направлении военные 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского уничтожили колонну российской бронетехники.
Мощное видео военные опубликовали в своем Telegram-канале.
"Боевая работа: раз за разом, отражая штурмы российских оккупантов, «Выговцы» стараются не дать врагу никакого шанса. Благодарность пехотинцам 58-й мотопехотной бригады за устойчивость, артиллерии и пилотам дронов – за смертоносную меткость", — говорится в ведомости.
Напомним, нацгвардейцы остановили две колонны российской техники на юге – мощное видео.
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