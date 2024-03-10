Колонна бронетехники РФ пылала в огне: видео из Угледарского направления

На Угледарском направлении военные 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского уничтожили колонну российской бронетехники.

Мощное видео военные опубликовали в своем Telegram-канале.

"Боевая работа: раз за разом, отражая штурмы российских оккупантов, «Выговцы» стараются не дать врагу никакого шанса. Благодарность пехотинцам 58-й мотопехотной бригады за устойчивость, артиллерии и пилотам дронов – за смертоносную меткость", — говорится в ведомости.

Напомним, нацгвардейцы остановили две колонны российской техники на юге – мощное видео.

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