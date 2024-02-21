Колонна и пехота врага пошли в наступление на одном из восточных направлений

Россияне пытались атаковать позиции ВСУ танками Т-90 "Владимир".
Пограничники вместе с ВСУ сорвали наступательные планы врага на границе Луганской и Донецкой областей.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.
По его словам, совместными действиями Сил обороны Украины и Луганского отряда-бригады Месть были остановлены механизированная колонна и пехота противника.
"Оккупанты пошли в атаку на Бахмутском направлении, но в результате метких выстрелов артиллеристов из "Стугни" и ударов FPV-дронов уцелевшие танки Т-90 "Владимир" развернули в обратную сторону", — говорится в его сообщении.
Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), российские военные продвинулись к западу от Бахмута, Авдеевки. Спикер ОСУВ "Хортица" капитан Илья Евлаш, кафиры продолжают попытки продвинуться к Временному Яру (к западу от Бахмута) и опрокидывают резервы на Бахмутское направление.
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