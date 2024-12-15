Колонна врага прорвалась к Новому Комару: в DeepState рассказали о новой тактике окупантов

Враг занял позиции в домах и подвалах села, что значительно усложняет их дальнейшее уничтожение.
14 декабря в Новом Комаре наблюдалось ухудшение обстановки после зачистки, проведенной ВСУ. Вражеская колонна из девяти БМП и танка прорвалась через поля к югу от Раздольного и высадила около 50 военных в южной и центральной частях села.
Об этом сообщили аналитики DeepStatе.
Оккупанты продолжают использовать тактику, когда во главе колонны идет бронированная машина, обшитая дополнительной защитой и оснащенная системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). За ней движется основная техника. В случае поражения главной машины остальные подразделения либо отступают, либо продолжают движение.
"К сожалению, данная тактика дает результат", – подчеркнули в DeepState.
Враг занял позиции в домах и подвалах села, что значительно усложняет их дальнейшее уничтожение.
Напомним, что в течение последних суток противник пытался улучшить свое тактическое положение, атакуя укрепление ВСУ в районах севернее и восточнее Лозовой, а также юго-восточнее Песчаного.
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