Колонна врага прорвалась к Новому Комару: в DeepState рассказали о новой тактике окупантов

Враг занял позиции в домах и подвалах села, что значительно усложняет их дальнейшее уничтожение.

14 декабря в Новом Комаре наблюдалось ухудшение обстановки после зачистки, проведенной ВСУ. Вражеская колонна из девяти БМП и танка прорвалась через поля к югу от Раздольного и высадила около 50 военных в южной и центральной частях села.

Об этом сообщили аналитики DeepStatе.

Оккупанты продолжают использовать тактику, когда во главе колонны идет бронированная машина, обшитая дополнительной защитой и оснащенная системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). За ней движется основная техника. В случае поражения главной машины остальные подразделения либо отступают, либо продолжают движение.

"К сожалению, данная тактика дает результат", – подчеркнули в DeepState.

Вражеская колонна из БМП и танка прорвалась к Раздольному / Фото: Deepstatemap

Враг занял позиции в домах и подвалах села, что значительно усложняет их дальнейшее уничтожение.

Напомним, что в течение последних суток противник пытался улучшить свое тактическое положение, атакуя укрепление ВСУ в районах севернее и восточнее Лозовой, а также юго-восточнее Песчаного.