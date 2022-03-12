"Колонна врага в 64 км только выглядит страшной": Арестович рассказал, куда подевались оккупанты из-под Киева

Огромной колонны давно не существует.

Враг создавал огромную группировку, которая должна была занять Борисполь, Бровары, Левый берег Киева. Впрочем, благодаря огромным потерям под Харьковом и ударам украинской армии под Киевом, враг частично переброшен под Сумы и Харьков, частично уничтожен, а оставшиеся встали в оборону.

Об этом во время брифинга сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Колонна врага в 64 км только выглядит страшной. На самом деле бригада на марше – это 50 км. То есть 64 км – это бригада с батальоном. Таких бригах вокруг Киева было 10-12, а сейчас – от силы четыре-пять. Сейчас они стоят в обороне, потому что их перемололи и смешали с землей. Нет этой колонны — она давно не существует. Они создавали огромную группировку, которая должна была занять Борисполь, Бровары, Левый берег Киева. Эта группировка создавалась под Нежином больше недели назад. Но благодаря огромным потерям под Харьковом и нашим ударам под Киевом, враг частично переброшен под Сумы и Харьков, частично уничтожен, а другие встали в оборону. У них нет возможности и перспективы наступать на Киев", — сказал Арестович.

Напомним, ранее Арестович заявил, что слишком много людей в Украине не работает и призвал возвращаться к нормальной жизни.

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