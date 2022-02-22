Колонны российских оккупантов продолжают пересекать неконтролируемый участок украинской границы – военный журналист

"Интересно, как отныне будут выглядеть отчеты ОБСЕ о движении техники, запрещенной Минскими соглашениями?", — риторически поинтересовался журналист.

Колонны российских оккупантов продолжают пересекать неконтролируемый участок украинской границы и заходить на территорию ОРДЛО.

Об этом в сообщении в Telegram-канале сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.

"Интересно, как теперь будут выглядеть отчеты ОБСЕ о движении техники, запрещенной Минскими соглашениями?", — риторически поинтересовался представитель СМИ.

Напомним, что ранее говорилось, что жители оккупированного Донецка сообщают о вхождении чрезвычайно большой колонны танков и бронетехники из Донецка в северо-западном направлении, в линию столкновения.

Люди подчеркивают, что таких масштабов еще не видели "все восемь лет".

"Танки, очень много. Но БТРы. И людей везли. Час техника ехала", – рассказала одна из очевидцев.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

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